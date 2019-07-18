В соцсети Instagram в качестве эксперимента будут скрывать точное число лайков под постами части пользователей в семи странах. Об этом представители компании сообщили в Твиттере.

"В настоящее время мы проводим тест, который скрывает общее количество лайков и просмотров видео для некоторых людей в таких странах: Австралия, Бразилия, Канада, Ирландия, Италия, Япония и Новая Зеландия. Мы хотим, чтобы ваши друзья сосредоточились на фотографиях и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков вы получаете", - говорится в цепочке твитов.

Отмечается, что все отдельные пользователи смогут по-прежнему видеть лайки на собственной странице. Для этого необходимо нажать на список лайкнувших. Но друзья, подписчики и сторонние пользователи не будут иметь доступа к этой информации.

"Мы с нетерпением ждем возможности узнать больше о том, какую пользу сможет принести это новшество каждому пользователю Instagram", - добавили в компании.

Скриншот: Twitter/Instagram

Ранее в соцсети запустили новый алгоритм, который призван защитить пользователей от оскорблений. Он будет предупреждать пользователей перед публикацией комментария, что высказывание может быть воспринято как обидное.

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