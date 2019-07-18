В ответ на заявление американского сенатора Чака Шумера о потенциальной опасности приложения FaceApp, разработчиком которого является российская компания, создатели сервиса заявили, что пользовательские данные ими в Россию не передаются. Об этом пишет издание TechCrunch.

Разработчики приложения заявили, что все загруженные пользователями данные хранятся в облаке, большинство фото удаляются в течение 48 часов. Кроме того, воспользоваться сервисом можно без входа в систему, так поступают 99% пользователей, в этом случае разработчики в принципе не получают их данные.

Кроме того, создатели FaceApp отметили, что они не продают и не передают третьим лицам информацию о пользователях. Кроме того, несмотря на то, что группа по исследованиям и разработкам FaceApp находится в России, пользовательские данные в Россию не передаются.

При желании пользователь может попросить FaceApp удалить свои данные. Это можно сделать через меню "Настройки — Поддержка — Сообщить об ошибке", указав "конфиденциальность" в строке subject.

Напомним, последнее время в сети набирает популярность приложение FaceApp, которое по загруженным фото генерирует картинки позволяющие предположить, как пользователи будут выглядеть в старости. Обладатели гаджетов по всему миру массово постят свои фотографии и снимки знаменитостей, обработанные в популярном приложении. Увлеклимсь челленджем и украинцы. "Страна" подробно писала об этом.

Также мы сообщали о том, что делает с украинскими политиками модное приложение Face App.