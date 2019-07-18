В Национальном банке Украины приняли решение с июля понизить учетную (ключевую) ставку до 17% годовых с 17,5%, на которых она удерживалась с конца апреля.

"Национальный банк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит тенденцию замедления инфляции до цели 5%", – говорится в сообщении пресс-службы НБУ в четверг, 18 июля.

Сообщается, что в решение о снижении ключевой ставки учтен обновленный макроэкономический прогноз: оценка роста ВВП повышена с 2,5% до 3% в 2019 году и с 2,9% до 3,2% в следующем, а также баланс рисков.

По данным НБУ, в июне 2019 потребительская инфляция в годовом измерении в Украине составила 9,0%, приблизившись к траектории апрельского прогноза после ее отклонения в предыдущие месяцы под действием временных факторов. Базовая инфляция в течение второго квартала несколько замедлилась (до 7,4%) и была близка к банковскому прогнозу.

"Жесткая монетарная политика (очень высокая учетная ставка - прим.ред.) продолжала быть весомым фактором, сдерживала фундаментальный давление на цены, в том числе из-за укрепления обменного курса относительно валют стран-торговых партнеров и снижения инфляционных ожиданий населения, бизнеса, банков и финансовых аналитиков", – говорится в сообщении.

"В то же время показатели инфляции оставались сравнительно высокими как из-за давления со стороны потребительского спроса и производственных затрат, так и значительных темпов роста административно регулируемых цен", - отмечают в НБУ.

Считается, что постепенной дефляции (снижению цен) также будут способствовать взвешенная фискальная политика, замедление роста заработных плат, относительно низкие цены на энергоресурсы на мировых рынках и значительное предложение отечественных и иностранных продовольственных товаров.

Кроме того, в Национальном банке Украины объявили о решении с сегодняшнего дня обнародовать прогноз процентной ставки в рамках ежеквартальных пересмотров макроэкономического прогноза.

"Публикация прогноза процентной ставки является частью эволюционного процесса усиления прозрачности монетарной политики для центральных банков-таргетёров (устанавливающих уровень - прим.ред.) инфляции. Это повышает ясность и предсказуемость монетарной политики для участников рынка, следовательно, делает ее более эффективной", – указал НБУ.

При этом в Центробанке подчеркнули, что прогноз не является обязательством Национального банка, поэтому фактическая учетная ставка может отклоняться от прогноза в случае изменения макроэкономических условий.

В НБУ 26 апреля понизили учетную ставку до 17,5% годовых с 18% годовых, на котором он удерживался с начала сентября 2018 года.

Мы разбирались, зачем правительство перед выборами занимает рекордные деньги через выпуск облигаций и рухнет ли пирамида. Экономисты уже давно говорят о "пирамиде ОВГЗ", которая может рухнуть в любой момент, спровоцировав резкий обвал курса гривны.

В рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за доллар.

Напомним, что в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки"