В четверг, 18 июля, в украинских кинотеатрах стартует премьерный показ киноверсии популярного диснеевского мультфильма "Король Лев". Это одна из самых ожидаемых премьер лета. Билеты на премьерный показ в кинотеатрах Киева почти раскуплены.

Мы собрали информацию о том, где и когда можно посмотреть "Король Лев" в Киеве 18, 19 и 20 июля.

"Король Лев": версия 2019 года

В киноверсии 2019 года продолжение приключений отважного львенка Симбы и его друзей полностью нарисовали на компьютере. В ремейке Джона Фавро главные герои разговаривают и часто поют. Кинокомпания Disney использовала уникальные и максимально реалистичные цифровые технологии, рассказала о взрослении главных героев. О том, как они путем проб и ошибок познают себя и окружающий мир. Благодаря фильму зрители смогут увидеть фантастические краски и звуки живой природы, очутиться на просторах бескрайней саванны.

Где смотреть в Киеве

ТРЦ "Gulliver" (кинотеатр "Оскар"):

Расписание на 18 июля, четверг

Начало сеансов - с 14:30, окончание - 22:30. Стоимость билетов на утренние сеансы - от 100 гривен за билет уровня Standard. VIP-билеты - 500 гривен. Standard-билет на 19:30, 20:00, 22:00 - по 180 гривен.

Расписание на 19 июля, пятница

Начало сеансов - с 10:00, окончание - 22:30. Билеты Standard стартуют от 70-100 грн., VIP - 500 грн, сеансы с 19:30 - по 180 грн за билет.

Расписание на 20 июля, суббота

Начало показа - 10:00, окончание - 22:30. Билеты от 70 - 110 грн. VIP-билеты по 500 грн. Сеансы с 19:30 - по 180 грн.

ТРЦ "Dream Town" (кинотеатр "Оскар")

Премьера состоялась 18 июля, в 14:30 (стоимость билетов - 80 грн). С 18:00 до 22:30 - билеты по 120 грн (за 2D и 3D). 19 июля в 10:00 и 10:30 билеты на мультфильм будут стоить 60 грн, в 11:00 - по 80 грн, с 18:00 - по 120 грн.

ТРЦ Lavina (кинотеатр Multiplex)

18 июля начала показа в кинотеатре - с 14:40. Стоимость билетов - от 100 до 200 грн. (до 18:55). Вечерние сеансы будут стоит дороже - в 19:15 за билеты Lux - 260 грн, в 19:20 - 220 грн, в 20:05 - от 120 грн., в 20:30 - от 110 грн. Сеансы оканчиваются в 23:45. После 23:00 билет будет стоить 60 грн.

ТРЦ Sky Mall (кинотеатр Multiplex)

Премьерный показ - в 14:55 18 июля. Стоимость билетов также зависит от времени и даты посещения и колеблется от 100 грн. до 260 грн. Время окончания показа 18 июля - в 23:35.

Для любителей ночных сеансов фильм покажут в ночь на 19 июля. В 00:05.

19 июля сеансы:

20 июля сеансы

ТРЦ "Ocean Plaza" (кинотеатр Синема Сити)

Начало показа в ТРЦ "Океан Плаза" в Киеве - в 11:00. Вип-зал обойдется в 500 грн за место. С 11:50 до 16:30 билеты 3D будут стоить от 80 грн. В 18:50 и 21:05 посмотреть "Король Лев" можно будет за 120 грн. В 23:25 - билеты значительно подешевеют и будут стоить около 70 грн. При этом билеты типа Laser стоят от 70 до 120 грн в вечернее время.

На 18 июля

На 19 июля

На 20 июля