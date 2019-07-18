В последние несколько дней перед выборами в Верховную Раду букмекеры продолжают принимать ставки на то, какие партии пройдут в парламент и какая из политсил наберет больше голосов. Ставки принимают до 08:00 21 июля.

И хотя данные на букмекерских сайтах могут не соответствовать действительности и не являются аналогом соцопросов, они дают картинку ожиданий украинцев и их прогнозы на результаты выборов. Мы собрали данные букмекерских контор Parimatch, Favbet и 1XBET о ставках на выборах по состоянию на 18 июля.

Ставки Parimatch

Примерно половина ставок Париматч на то, сколько процентов наберет каждая партия из пула лидеров, указывают, что Слуга народа может рассчитывать больше, чем на 47,5% (такая цифра указывалась в рейтингах и опросах на начало июня), столько же поставивших считают, что результат будет меньше 47,5%.

На то что, Оппозиционная платформа наберет менее 11,5% поставили чуть больше ставок, чем на то, что она покажет результат выше 11,5%.

Большинство ставок склоняются к тому, что Европейская солидарность наберет более 7,5%. Батькивщина - более 6,5%, а Голос - менее 6,5%.

Еще по одному прогнозу букмекеров барьер в 5% пройдут такие партии, как Европейская солидарность, Батькивщина, Голос. А вот Оппозиционный блок, Сила и честь, Радикальная партия Ляшко, партия Шария, Свобода, Украинская стратегия, Гражданская позиция, Рух новых сил, Самопомощь, Аграрная партия - нет.

При этом в перечне партий в этой ветке не были указаны лидеры рейтингов - Оппозиционная платформа - За жизнь и Слуга народа, поскольку никто не сомневается в том, что они возьмут барьер.

Ставки Favbet

На этом сервисе гадают, сколько процентов будет у лидеров предвыборных рейтингов:

Оппозиционная платформа - примерно половина поставивших считают, что партия наберет более 12,5%, другая половина - что будет меньше: коэффициенты да (1.91), нет (1.80)

Батькивщина - ставки на то, что партия наберет или не наберет 7,5% разделились приметно 50 на 50: коэффициенты да (1.88), нет (1.82)

Голос - большинство поставивших считают, что партия Вакарчука не наберет 7,5%: коэффициенты да (1.88), нет (1.82)

Слуга народа - с небольшим перевесом ставки говорят, что партия Зеленского наберет более 47,5%: коэффициенты да (1.74), нет (1.90)

Европейская солидарность - ставки говорят, что партия Порошенко может набрать более 7,5%: коэффициенты да (1.65), нет (2.11)

Также ставят ставки в отношении остальных популярных сил, прогнозируя "преодолеет ли партия 5%-ный барьер", то есть пройдет ли в Раду:

Сила и честь - да (2.30), нет (1.50) - большинство ставят, что скорее не преодолеет, но шансы есть

Радикальная партия - да (13.00), то есть не преодолеет

Гражданская позиция - да (11.00), нет (1.01) то есть, не преодолеет

Оппозиционный блок - да (2.80), нет (1.35) - большинство ставят, что не преодолеет, но шансы есть

Свобода - да (9.00) - то есть не преодолеет

Украинская стратегия - да (15.00) то есть, не преодолеет

Самопомощь - да (30.00) - ставки, что не преодолеет

Аграрная партия - да (20.00) то есть никто не ставит на то, что она пройдет в Раду

Партия Шария - да (2.80), нет (1.35) то есть, скорее не пройдет, но шансы есть

Рух новых сил - да (12.50), не преодолеет

Ставки 1XBET

На сайте 1XBET ставят ставки, делая прогноз, на двух явных лидеров предвыборной гонки - партию Слуга народа и партию Оппозиционная платформа - За жизнь. На сайте предлагают определить, сколько процентов они наберут 21 июля.

Большинство ставят на то, что у Оппозиционной платформы будет больше 11,5%.

Что касается Слуги народа, то ставки, наберет ли партия больше или меньше 47,5%, разделились 50 на 50.

Также делают прогнозы на то, какие партии пройдут пятипроцентный барьер. По состоянию на 18 июля, судя по ставкам, в Раду пройдут Европейская солидарность, Батькивщина, Голос.