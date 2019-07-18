Сотрудники СБУ подозревают ближайших родственников председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера в финансировании проживания за границей Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом говорится в материалах суда, пишут Украинские новости.

Указано, что СБУ ведет расследование против главы Херсонского облсовета и помощника депутата облсовета Левина (криминальный авторитет, прозвища "Москал-младший" и "Киллер") по подозрению в организации нападения на Гандзюк.

Левин покинул Украину 19 августа 2018 года и скрывается от следствия в связи с чем объявлен в международный розыск. "Вместе с тем, получена информация о том, что для дальнейшего сокрытия подозреваемого за рубежом последнемк на соответствующие банковские счета осуществляются перечисления денежных средств. Указанные сведения могут быть использованы при установлении места нахождения подозреваемого", - сказано в материалах суда.

Фото: wanted.mvs.gov.ua

Выезжая за пределы Украины, Левин имел при себе денежные средства, необходимые для укрытия за рубежом на время свыше одного месяца. Вместе с тем, на момент выезда за границу, ни он, ни его жена не могли обналичить и получить денежные средства из принадлежащих и подконтрольных им предприятий.

Скрываясь от правоохранительных органов за пределами Украины в течение длительного времени, не имея стабильных источников дохода, подозреваемый получает финансовую поддержку от его близких родственников, родственников жены, а также его сообщников совершенного нападения на Гандзюк. Перечисление осуществляются на открытые Левиным банковские счета.

30 мая Департамент контрразведки СБУ сообщил, что установлены банковские учреждения, которые используются для перечисления денежных средств Левину. Также установлен круг лиц, со счетов которых перечисляются средства на банковские счета подозреваемого. Среди них, по данным СБУ, гражданская жена, бывшая жена, сын и дочь Мангера. В июле суд дал доступ следователям к информации о банковских счетах указанных лиц.

СБУ намерена с помощью этих данных проверить указанные обстоятельства, в частности факты осуществления денежных переводов на банковские счета Левина и его жены для установления места их проживания.

31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк кислотой. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя 2 месяца скончалась в больнице после многочисленных операций. Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении. 11 февраля председателю облсовета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации данного убийства. Однако позже прокуратура изменила Мангеру подозрение на заказ избиения. Главным же организатором считается Алексей Левин. 4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину в причастности к убийству Гандзюк. Он выехал из Украины в Доминиканскую Республику в тот же день, когда полиция задержала первых подозреваемых по делу.

Напомним, что Аваков намекнул на новые подозрения в деле Гандзюк.

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