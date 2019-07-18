Те граждане РФ, которые захотят получить украинский паспорт в случае запуска механизма упрощенного предоставления украинского гражданства, все равно будут иметь права и обязанности россиян. Об этом пишет "Интерфакс".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не могут сказать, много ли россиян захотят получить украинское гражданство в случае упрощения способа его получения, учитывая безвизовые возможности украинского паспорта.

"Этого я не могу сказать, я не думаю, что есть какие-то расчеты. Можно прогнозировать, но эти цифры будут иметь относительный характер", - сказал Дмитрий Песков.

По его словам, Россия будет считать тех граждан, которые получили украинское гражданство, россиянами.

"Но вы знаете, что Россия не признает второго гражданства, поэтому, в любом случае, даже если граждане России и получат второе гражданство, они будут оставаться гражданами РФ, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями", - сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, 17 июля президент РФ Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всего Донбасса, паспортов "ДНР/ЛНР" уже не нужно.

Также мы писали, что у Зеленского собрались ответить на указ Путина по гражданству для жителей Донбасса. В частности, президент поручил министерству иностранных дел разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.