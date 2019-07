В среду, 18 июля, в Европейском парламенте проголосовали за резолюцию в отношении заключенных в России украинцев, призвав их освободить. Об этом говорится в твиттер-микроблоге брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Таким образом в новом составе Европейского парламента приняли свою первую резолюцию, касающуюся России, призвав Москву "безотлагательно и безоговорочно освободить всех незаконно и произвольно задержанных граждан Украины".

За проголосовали 458, против высказались 80 евродепутатов. Ещё 89 решили воздержаться.

