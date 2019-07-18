Во время телефонного разговора 11 июля президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин действительно обсуждали обмен пленными в формате "всех на всех", но главы государств не пришли к единому пониманию этой формулировки. Об этом пишет "Интерфакс".

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что понимание формулы "всех на всех" предстоит уточнить экспертам, чтобы сделать более возможной ее реализацию.

"Действительно, в ходе телефонного разговора упоминалась идеальная формула "всех на всех", говорилось, что в итоге именно к этой формуле и было бы желательно прийти", - сказал Песков.

Сейчас, по слова Пескова, речь идет "о различии в людях", так как в Киеве и Москве разнятся понимание "всех".

Отвечая на уточняющий вопрос, говорит ли он в том числе о заключенном в РФ режиссере Олеге Сенцове, Песков сказал: "Я не буду говорить о персоналиях, я вам говорю о принципе".

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Откровенно с президентом" заявил, что обмен пленными в формате "всех на всех" будет со временем реализован, но сначала нужно уточнить списки, а пока можно начать с тех, кто точно подтвержден, в том числе, с удерживаемых в России украинских моряков

Напомним, первый телефонный разговор между Путиным и Зеленским состоялся неделю назад, 11 июля. В Кремле заявили, что инициатива исходила от украинской стороны. На Банковой эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Также мы писали, что в "ДНР" предложили Киеву срочно обменять пленных по формуле "всех на всех".