Великий форвард Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси сейчас отдыхает вместе со своей семьей в Антигуа и Барбуда, на роскошных пляжах с коралловыми рифами.

Его жена Антонелла Рокуззо в своем Instagram опубликовала фотки семейного отдыха. Главная новость - Лео Месси сбрил бороду и потягивает в свободное от купания время мексиканское пиво.

Фото: Instagram

Также Антонелла выложила фото, на котором она запечатлена в воде в компании мужа и симпатичных морских звезд.

Фото: Instagram

Кроме этого, Антонелла опубликовала и очень романтичное фото своего поцелуя с Месси на закате.

Фото: Instagram

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что после вылета от Бразилии на Кубке Америки Месси в ярости назвал судейство полуфинала дерьмовым.

Также мы рассказывали, что Месси возглавил рейтинг самых богатых спортсменов по версии Forbes, Роналду на втором месте.