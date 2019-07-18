Звездный отдых. Появились фото Месси с пивом и морскими звездами, но без бороды
Великий форвард Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси сейчас отдыхает вместе со своей семьей в Антигуа и Барбуда, на роскошных пляжах с коралловыми рифами.
Его жена Антонелла Рокуззо в своем Instagram опубликовала фотки семейного отдыха. Главная новость - Лео Месси сбрил бороду и потягивает в свободное от купания время мексиканское пиво.
Фото: Instagram
Также Антонелла выложила фото, на котором она запечатлена в воде в компании мужа и симпатичных морских звезд.
Фото: Instagram
Кроме этого, Антонелла опубликовала и очень романтичное фото своего поцелуя с Месси на закате.
Фото: Instagram
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что после вылета от Бразилии на Кубке Америки Месси в ярости назвал судейство полуфинала дерьмовым.
Также мы рассказывали, что Месси возглавил рейтинг самых богатых спортсменов по версии Forbes, Роналду на втором месте.