В Киеве в квартире нашли труп женщины, рядом лежала поломанная табуретка
В Киеве по адресу улица Чистяковская, 7, в квартире нашли труп окровавленной женщины. Об этом сообщает Информатор в четверг, 18 июля.
Сообщается, что вызов экстренным службам поступил около 08:40. По информации правоохранителей, женщина пришла к своей подруге в квартиру. На балконе она нашла окровавленное тело хозяйки жилья и вызвала медиков. К сожалению, женщина была мертва.
У погибшей были связаны руки, а рядом лежал поломанный табурет. На место вызвали следственно-оперативную группу и кинологов.
Фото: kiev.informator.ua
Как сообщала "Страна", под Киевом невнимательному солдату, убившему своего сослуживца, дали два года тюрьмы. Солдат за рулем грузового автомобиля с боеприпасами нарушил правила дорожного движения.
Отметим, что в Киеве получить паспорт можно будет прямо в день выборов.