В Киеве по адресу улица Чистяковская, 7, в квартире нашли труп окровавленной женщины. Об этом сообщает Информатор в четверг, 18 июля.

Сообщается, что вызов экстренным службам поступил около 08:40. По информации правоохранителей, женщина пришла к своей подруге в квартиру. На балконе она нашла окровавленное тело хозяйки жилья и вызвала медиков. К сожалению, женщина была мертва.

У погибшей были связаны руки, а рядом лежал поломанный табурет. На место вызвали следственно-оперативную группу и кинологов.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", под Киевом невнимательному солдату, убившему своего сослуживца, дали два года тюрьмы. Солдат за рулем грузового автомобиля с боеприпасами нарушил правила дорожного движения.

Отметим, что в Киеве получить паспорт можно будет прямо в день выборов.