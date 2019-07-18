Речи о личной встрече президентов России и Украины Владимира Путина Владимира Зеленского пока не идет. Об этом 18 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В ответ на вопрос о том, что могло бы быть первым шагом Украины навстречу России, Песков заявил: "Конечно, освобождение Кирилла Вышинского" (главред портала РИА Новости Украина, задержан в мае прошлого года по обвинению в госизмене - прим. ред.).

Также пресс-секретарь российского лидера уточнил, что в ходе телефонного разговора, который состоялся 11 июля, Путин и Зеленский обсудили обмен заключенными по принципу "всех на всех". Но при этом делалась оговорка, что понимание слова "всех" у российской и украинской стороны разное в некоторых аспектах. Поэтому экспертам предстоит сблизить вот это понимание - сказал он.

Напомним, что в Кремле заявили, что переговоры по обмену украинских моряков не ведутся.

Также мы писали о том, что у Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным.