В среду, 17 июля, псевдоминеры совершили очередную атаку, ее целью стали синанога Бродского на улице Шота Руставелли в Киеве и станция метро "Дворец спорта". Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в МВД.

Так, 17 июля на официальную электронную почту синагоги Бродского пришло письмо с эстонской почты "Mail.ee" от адресата с ником "Petr Poroshenko". В послании речь шла о том, что в культовом сооружении синагоги и ближайшей станции метро "Дворец спорта" произойдет взрыв.

Из синагоги эвакуировали более 40 человек. Затем правоохранители и взрывотехники методично осмотрели помещение и прилегающую территорию. В метро эвакуация не проводилась, ограничились осмотром станции. Ни в синагоге Бродского, ни в метрополитене подозрительных предметов или взрывчатых веществ обнаружено не было.

Киберполиция пытается установить отправителя письма в рамках расследования уголовного производства, заведенного по ч.1 ст.259 УК Украины - "Заведомо неправдивое сообщение о взрыве".

Стоит отметить, что синагогу уже не в первый раз "минируют" с почты "Mail.ee". Между тем, руководитель информационно-административного бюро Департамента полиции и погранохраны Эстонии Иво Кольк сообщал в интервью СМИ, что ни украинская полиция, ни Интерпол не обращались в полицию Эстонии по этому вопросу.

Согласно информации из общедоступных источников, Mail.ee – открытый бесплатный сайт, и использование электронной почты с окончанием "ee" не обязательно означает, что пользователь имеет хоть какую-то связь с Эстонией. Среда Mail.ee предлагает возможность создать адрес электронной почты в любой точке мира. Кроме того, сам сайт Mail.ee принадлежит латвийской фирме.

Напомним, 2 июля в Киеве сообщили о минировании всех детских садов.

Также мы писали, что в МВД хотят усилить наказание за ложное минирование и изменить алгоритм реагирования на "фейки".