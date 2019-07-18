В Украину для наблюдения за досрочными парламентскими выборами прибыли уже более 1 600 официальных наблюдателей от международных организаций. Ещё более 100 официальных наблюдателей делегировали иностранные государства.

Об этом сообщил заместитель председателя полиции Украины Александр Фацевич во время видеоселекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений, передает УНН.

По словам заместителя главы полиции Украины, сотрудники ведомства уже взяли под круглосуточную охрану все 199 окружных избирательных комиссий.

Избирательную документацию завезли на 69 окружных избирательных участков.

Всего Центральной избирательной комиссией для участия в досрочных парламентских выборах официально зарегистрированы 1602 официальных наблюдателей от международных организаций и 117 официальных наблюдателей от иностранных государств.

Как сообщала "Страна", Гриценко-младший выпустил видео, сравнив Дарницкий район Киева с "Игрой престолов". Он баллотируется в Раду по своему мажоритарному округу.

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