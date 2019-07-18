В сети бешеными темпами набирает популярность флешмоб по штурму таинственной Зоны 51 в американском штате Невада. О своем желании поучаствовать в массовом прорыве уже объявили 1,6 миллиона человек. Цель этого безумного действа - увидеть инопланетян, которых якобы скрывают на этой базе американские военные и наконец-то рассказать миру правду.

Популярная тема не обошла стороной и знаменитого игрока Лос Анджелес Гэлакси Златана Ибрагимовича. У шведа спросили, что же по его мнению, там может находиться. Неподражаемый Златан в своем стиле ответил, что в Зоне 51 точно нет второго Златана Ибрагимовича и значит затея со штурмом вообще лишена смысла.

Об этом сообщил официальный Twitter американского клуба.

Фото: twitter.com/LAGalaxy

Остается только добавить, что штурм Зоны 51 в сети назначен на 20 сентября.

Зону 51 в конспирологическом понимании объекта можно встретить в "Симпсонах", "Дне независимости", "Секретных материалах", "Футураме", одноимённом фильме и нескольких играх.

Слухи об инопланетянах появлялись из-за того, что власти США крайне неохотно делились информацией о базе. В ЦРУ официально признали Зону 51 только в 2013 году. Тогда спецслужба заявила, что там проводят испытания самолётов-разведчиков ВВС США.