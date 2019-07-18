Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 26,0240 грн/$1 с 25,8600 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 18 июля 2019 года составляет 26,0240 грн/$1.

Напомним, доллар пошёл вверх на этой неделе. Объяснение у стремительного роста спроса на доллар - размещение Минфином валютных гособлигаций на рекордную сумму в 1 млрд долларов. Спрос на долларовые ОВГЗ был большим, а валюты на покупку хватало не всем. Потому ее пошли докупать на межбанке.

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