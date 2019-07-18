Число жертв пожара в японской студии аниме увеличилось до 23 человек
Увеличилось число жертв пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото. Спасатели обнаружили тела еще 10 человек, теперь в сумме число достигших стало 23. Там произошел сильный пожар. Об этом сообщает телеканал NHK.
Ранее гибель 13 человек была подтверждена медиками. Еще 35 человек находятся в больницах.
アニメ会社で火事 けが人多数か “ガソリンまいたか” 京都https://t.co/dekElcwrhE#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/TNeEksWoLX— NHKニュース (@nhk_news) 18 липня 2019 р.
Возгорание произошло около 10:30 утра по местному времени (4:30 по Киеву). Предположительно, имел место поджог.
Как сообщала "Страна", под Львовом загорелся поезд. Пассажиры тушили его водой, которую таскали ведрами из пруда.
Напомним, что опубликовали видео, как в Киеве прямо на ходу вспыхнула маршрутка.
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