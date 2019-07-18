Увеличилось число жертв пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото. Спасатели обнаружили тела еще 10 человек, теперь в сумме число достигших стало 23. Там произошел сильный пожар. Об этом сообщает телеканал NHK.

Ранее гибель 13 человек была подтверждена медиками. Еще 35 человек находятся в больницах.

Возгорание произошло около 10:30 утра по местному времени (4:30 по Киеву). Предположительно, имел место поджог.

Как сообщала "Страна", под Львовом загорелся поезд. Пассажиры тушили его водой, которую таскали ведрами из пруда.

Напомним, что опубликовали видео, как в Киеве прямо на ходу вспыхнула маршрутка.