В пятницу, 19 июля, в Украине и мире отмечают несколько интересных событий и праздничных дат. Среди них Сысоев день, именины Александров, неофициальный праздник женщин-министров в Японии.

Народные и церковные праздники

Православные отмечают Сысоев день в память о монахе-отшельнике Сисое, который 60 лет прожил в одиночестве в Египетской пещере. Он часто молился и достиг такой духовной чистоты, что Всевышний наделил его даром исцеления и воскрешения. Сисой отличался требовательностью и самокритичностью. Однако был добр и сострадателен к близким и случайным гостям своей обители. Монах успел сообщить ученикам, что видел святых апостолов и Бога перед смертью.

В деревнях к Сысоеву дню завершали все посевные работы, и начинали закатывать на зиму варенье из черной смородины. Многие стремились утром умыться росой и пройти по влажной траве босиком. Росу наделяли лечебными свойства. Знахари собирали ее а емкости и могли хранить около года, смешивая с травами. Такой росой лечили глаза и делали примочки на лицо.

Также в этот день православные вспоминают мученика Ермия. Он родился в Афинах, где и начал проповедовать христианство. Ермия убили во время гонений. Вместе с ним казнили еще пять учеников.

День женщин-министров в Японии

В Японии отмечают неофициальный день женщин-министров. Он связан с датой 19 июля 1960 года, когда пост в японском правительстве впервые заняла женщина. Министром в городе Нагасаки тогда стала Накаяма Маса - дочь американского бизнесмена и японки, получившая образование в США.

День пирожков с малиновым вареньем

В России отмечают день пирожков с малиновым вареньем. Этот праздник новый. Его ввели в 2015 году. При этом пирожки можно заменять на пироги, а начинки выбирать по сезону (черника, голубика, клубника, малина, смородина, вишня и черешня).

Открытия и памятные события

19 июля 1900 года впервые открылся Парижский метрополитен. Руководил строительством Фюльжанс Бьенвеню, главный архитектор станций - Эктор Гимар.

В 2003 году впервые в мире успешно провели операцию по пересадке языка. Орган речи транспортировали 46-летнему жителю Австрии. Операция стала настоящей сенсацией в области медицины. Операцию провели челюстно-лицевые хирурги - профессор Кермер и профессор Вачингер.

Дни городов

Марганец Днепропетровской области 19 июля отмечает День города. Ему исполняется 81 год (дата основания - 1938 год). Интересно, что горняки обнаруживают в пластах породы останки китов и морские ракушки, что является подтверждением того, что миллионы лет назад на месте современного города было море. Именно здесь со временем образовалась Запорожская Сечь.

Именины

19 июля именины у Александра, Анатолия, Андрея, Антона, Архипа, Валентина, Василия, Глеба, Марфы (Марты), Ульяны, Федора.