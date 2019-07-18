C актера Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах. Этим закончился грандиозный секс-скандал в Голливуде, который изменил эту индустрию.

Но чисто юридически Спейси оказался чист. Хотя произошло множество бесповоротных моментов. Главный из которых - знаменитого актера просто выбросили из кино.

Из более глобальных последствий скандала - это атака феминисток на мужчин, которые начали призывать вообще запретить сильному полу флиртовать, трактуя это как домогательство.

Поэтому или нет - но как раз после скандала со Спейси власти ряда стран и в том числе Украины ввели в уголовный кодекс понятие "согласие на секс", которое по логике законодателей должно быть в письменной форме.

В ответ на эту волну многие актрисы в Европе запустили контр-флешмобы, отстаивая более традиционные подходы к флирту и сексуальным отношениям.

"Страна" разбиралась, почему развалилось столь громкое дело, которое привело к тектоническим сдвигам в общественном сознании.

Фото: Getty Images

Как снимали обвинения

В заявлении прокуратуры штата Массачусетс говорится, что такое решение было принято "в связи с недоступностью свидетеля, подавшего жалобу".

Около недели назад потерпевший по делу Спейси воспользовался правом не свидетельствовать против себя. Он отказался давать показания о пропаже мобильного телефона, с которого слал сообщения и видео своей девушке во время встречи со Спейси.

На судебных слушаниях защита Спейси заявила, что из смартфона потерпевшего по этому делу была удалена часть записей и сообщений, которые предъявлялись как доказательства обвинения.

На протяжении полугода адвокаты Кевина Спейси пытались получить доступ к этой переписке, но безрезультатно. Адвокаты утверждали, что молодой человек мог удалить с телефона данные, которые могли бы подтвердить невиновность актера. Судья потребовал предъявить смартфон, но адвокаты второй стороны заявили, что телефон пропал.

Тогда судья вызвал на дачу показаний самого потерпевшего, но тот сослался на пятую поправку к Конституции США, которая позволяет не свидетельствовать против самого себя.

Предыстория скандала

В 2018 году бывшая ведущая бостонского телевидения Хизер Юнру обвинила Спейси в попытке изнасилования ее сына, якобы предпринятой актером в июле 2016 года в одном из баров Нантакета. По словам женщины, актер напоил юношу перед тем, как совершить развратные действия. Спейси не признал вину.

Это далеко не единственное обвинение актера в домогательствах, но только это дело дошло до суда. В общей сложности его обвинили в домогательствах и насилии более 30 мужчин.

Все началось с движения #MeToo, когда сначала актрисы, а потом и обычные люди начали вслух рассказывать о пережитом насилии и домогательствах по отношению к себе.

Первым с обвинениями в адрес Спейси выступил актер Энтони Рэпп конце октября 2017 года. Он рассказал, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, Спейси пытался склонить его к сексу. В свою очередь, Спейси заявил, что не помнит такого эпизода, но если он был в действительности, то актер приносит извинения за свое поведение в пьяном виде. Вдобавок Спейси совершил каминг-аут и признался в своей гомосексуальности.

Впоследствии Спейси обвиняли в домогательствах режиссер Тони Монтана, актер Роберто Кавазос, сын Ричарда Дрейфусса Гарри, актер Энди Хольтзман, бармен Крис Никсон и еще восемь человек, которые работали с Кевином Спейси в сериале "Карточный домик", также обвинили актера в домогательствах.

Ряд людей, которые работали в театре Old Vic, где 11 лет Спейси был художественным руководителем, рассказали, что он "щупал их и вел себя неуместно".

Фото: Getty Images

Карьера Спейси в результате скандала была фактически разрушена. Его сняли с главной роли в сериале "Карточный домик" и в последнем сезоне заменили другим актером. Также его вырезали из фильма "Все деньги мира" и заменили канадцем Кристофером Пламмером.

В октябре 2017 года Международная академия телевизионных наук и искусств объявила об отмене своего намерения дать Спейси премию "Эмми". Кроме того, сервис Netflix разорвала все связи с актером. Было также объявлено, что съемки биографического фильма Гора Видала, в котором он играл главную роль, прекращены. От сотрудничества со Спейси отказались американское агентство по работе с талантами Creative Artists Agency и пресс-секретарь актера Стейси Вульф.

Но по итогу дело против актера движется к развалу.

Движение #MeToo и противодействие ему

В 2017 году в сети началось движение #MeToo, участники которого рассказывали о случаях, когда они подверглись домогательствам и насилию. Все началось с нескольких актрис, которые рассказали о домогательствах со стороны известного кинопродюсера Харви Вайнштейна. После этого поднялся большой скандал, который стоил карьеры не только Вайнштейну, но и другим известным людям.

В целом более 70 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и насилии. Среди них такие актрисы, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

При этом многие выступали против этого движения, уличая его участников в лицемерии и желании привлечь к себе внимание. В частности, французские актрисы написали открытое письмо о том, что они не поддерживают происходящее. Актриса, певица и общественный деятель Бриджит Бардо назвала лицемерками актрис, которые заявляют о домогательствах. Она считает, что артистки сами "дразнят" продюсеров, чтобы получить роли, а потом, ради привлечения внимания, говорят, что их домогались.

Актриса Катрин Денев, которая также подписала это письмо, отметила, что "гораздо больше мужчин, чем женщин, склонны к такому поведению", но призвала воздержаться от оскорблений обоих сторон. "Этот хештег, не является ли он призывом к оговору? Можно ли быть уверенной, что здесь нет манипуляций? Не будет ли самоубийств невинных людей? Мы должны жить вместе, без "развратников" и "мерзавок", - заявила Денев.

Что происходит с делом Харви Вайнштейна

В мае этого года стало известно, что кинопродюсер Харви Вайнштейн, с обвинений против которого началось движение #MeToo, договорился о компенсации жертвам домогательств. Речь идет о мировой сделке по гражданским искам актрис, обвинивших его в сексуальных домогательствах, на общую сумму около 44 млн долларов. При этом Вайнштейн продолжает отрицать обвинения.

25 мая суд в Нью-Йорке решил отпустить Вайшнтейна из-под ареста под залог в миллион долларов.

В июне адвокат Вайнштейна Хосе Баэз отказался продолжать представлять интересы подзащитного в суде. Он подал в федеральный суд Нью-Йорка, где рассматривается дело Вайнштейна, прошение о самоотводе. По словам адвоката, такой шаг вызван серьезными разногласиями с подзащитным. Адвокат обвинил Вайнштейна в намеренном игнорировании соглашения об оплате и отметил, что продюсер дал понять о том, что будет так поступать и впредь. Кроме того, по словам Баэза, Вайнштейн настаивал на действиях, которые затрудняют защиту. В январе от продюсера ушел еще один юрист Бенджамин Брафман.

9 сентября начнется судебный процесс по делу, по результатам которого продюсер может получить реальное наказание в виде лишения свободы или общественных работ.

Харви Вайнштейн был арестован в 2018 году по обвинению в изнасилованиях. Продюсеру предъявлены официальные уголовные обвинения по пяти эпизодам.