В Одесской области утром 18 июля произошла жуткая авария, в которой погибли 4 человека, среди которых ребенок. Об этом 5 каналу сообщили в областном управлении Нацполиции.

ДТП произошло около 9 утра на трассе Одесса – Рени. По предварительной информации, грузовик МАН не уступил дорогу Volkswagen во время левого поворота, вследствие чего автомобиль на большой скорости влетел в грузовик. Все четверо погибших – пассажиры Volkswagen.

Фото: bessarabiainform.com

В то же время, водитель МАН не пострадал. На месте работают полицейские и спасатели, которые пытаются достать тела из искореженного автомобиля.

Фото: bessarabiainform.com

Как пишет bessarabiainform, авария произошла на перекрестке на село Старокозачье. Водитель грузовика начал осуществлять левый поворот в сторону Белгорода-Днестровского и не пропустил Volkswagen, который двигался на большой скорости ему на встречу.

Видео: youtube.com

Напомним, как в Одессе пьяный водитель сбил пешехода, врезался в магазин и умер, пока полиция оформляла протокол.

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