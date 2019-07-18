В Украину уже на этой неделе возвращается жара. И если в день выборов, 21 июля, это уже будет существенно заметно, то пятница, 19 июля, обещает быть умеренно теплым днем. Об этом пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"С южных широт к нам идет существенное повышение температуры воздуха. Практически всю Европу в воскресенье накроет жара и даже сильная, до +40 градусов. Только северные побережья смогут отмахиваться от немилосердных градусов морской свежестью. 21 июля в южной части Украины, на востоке и местами в центре также будет жарко, +28...+33 градуса, на остальной территории +25...+30 градусов", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, в пятницу, 19 июля, потепление будет не таким значительным. В большинстве областей Украины ожидается +24...+28 градусов, на юге +26...+30 градусов, в западной части местами +23...+25 градусов. Дожди, местами с грозами, наиболее вероятны в западных и северных областях. Южные, восточные и центральные регионы ожидает солнечная погода.

Диденко также отметила, что в Киеве завтра, 19 июля, существует вероятность дождя с грозой, однако местами будет солнечно. Потеплеет днем ​​до +24...+26 градусов. В течение субботы-воскресенья воздух в столице нагреется до +26...+29 градусов.

"Погода устраивает практически всех, была жара, затем свежесть, теперь снова жара. Надо наслаждаться и ценить наш умеренно-континентальный климат и понимать, что выборы и окружающая суета - маленькие песчинки нашей жизни и жизни атмосферы. Проходят атмосферные фронты, проносятся циклоны, проходят выборы - а в украинском небе всегда будут эти прекрасные кучевые облака, всегда блистать бриллиантиками на солнце Днепр и всегда зеленеть травка во дворах"- подытожила синоптик.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптики рассказали, когда закончатся дожди и потеплеет до +30.

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