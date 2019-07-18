С 21 июля вслед за "Нивками", "Теремками" и "Ипподромом" перестанет принимать жетоны еще одна станция метро - "Позняки". Об этом сообщила спикер метрополитена Наталья Макогон, пишут Украинские новости.

"Сегодня уже три станции в одном из своих вестибюлей отказались от жетонов: "Нивки", "Ипподром" и "Теремки". Следующей станцией, в вестибюле которой выводятся жетоны, будет "Позняки", - сказала она. По ее словам, один из вестибюлей на "Позняках" перестанет продавать и принимать жетоны с 21 июля - там будут работать только современные средства оплаты проезда.

По ее словам, метрополитен проводит мониторинг, на каких станциях жетонами пользуются меньше всего. "Мы видим, что люди активно начали закупать карточки метро или оплачивать проезд банковскими карточками", - отметила спикер.

Напомним, что в Киеве на двух станциях метро полностью убрали жетоны с 15 июля.

Также мы писали о том, что в киевском метро сообщили, когда в подземке полностью исчезнут жетоны.