Голландский Аякс, который сотворил главную сенсацию минувшей Лиги чемпионов пройдя путь с третьего квалифая до полуфинала, в этом сезоне, похоже будет не торт. Команда распродает своих юных звезд, уложивших в Лиге чемпионов на обе лопатки и Реал и Ювентус.

Именно "старая синьора" и стала новой командой для 19-летнего защитника сборной Голландии и Аякса Маттейса де Лигта. Ювентус официально объявил о сделке в своем Twitter.

Туринцы заплатят Аяксу за де Лигта в общей сложности 85,5 миллионов евро. 75 миллионов будут выплачены за 5 финансовых лет. Еще 10,5 миллионов евро составят дополнительные бонусные выплаты. Ювентус подписал с Де Лигтом контракт на 5 лет, до 30 июня 2024 года.

По сообщению итальянских СМИ голландец будет зарабатывать в Италии 12 миллионов евро в год плюс бонусы. При этом отступные за де Лигта будут составят 150 миллионов евро в 2020 году и будут расти ежегодно на 10 миллионов.

Ранее "Страна" сообщала, что Тоттенхэм впервые в истории клуба вышел в финал Лиги чемпионов, одолев Аякс.

Видео: twitter.com/juventusfcen