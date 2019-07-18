В четверг, 18 июля, президент Украины Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство двоим белорусам, пятерым россиянам, грузину и молдаванину. Об этом свидетельствует указ, размещенный на сайте главы государства.

Так, президент Украины, в соответствии с указом №526/2019, предоставил гражданство 7 лицам, которые представляют государственный интерес для Украины: белорусам - Сергею Алексеевичу и Денису Прохорову, россиянам - Никите Макееву, Андрею Ковниренко и Сергею Гноевому, грузину - Нугзару Канделаки, молдаванину Станиславу Гибадулину, который находится в рядах Вооруженных сил Украины на Донбассе уже 5 лет.

Также Зеленский предоставил гражданство россиянам, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной: Алексею Сивохину и Дмитрию Фомину.

Напомним, 17 июля президент РФ Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всего Донбасса, паспортов "ДНР/ЛНР" уже не нужно.

Также мы писали, что у Зеленского собрались ответить на указ Путина по гражданству для жителей Донбасса. В частности, президент поручил министерству иностранных дел разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.