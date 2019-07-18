Прокуроры штата Массачусетс сняли с актера Кевина Спейси обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.

В заявлении прокуратуры говорится, что такое решение было принято в связи с "недоступностью свидетеля, подавшего жалобу".

Кевина Спейси обвиняли в том, что в 2016 году он трогал за гениталии 18-летнего юношу, сына журналистки в одном из ресторанов острова Нантакет. При этом он сразу сообщил об инциденте своей подруге в смс-сообщениях. Спейси не признал вину. В домогательствах и насилии Спейси обвинили в общей сложности больше 30 мужчин, но только одно дело дошло до суда.

На протяжении полугода адвокаты Кевина Спейси пытались получить доступ к переписке сына журналистки, но безрезультатно. В мае 2019 года адвокат молодого человека заявил, что телефон был утерян. Еще через некоторые время выяснилось, что, когда журналистка передала в полицию телефон своего сына, смс-сообщения уже были с него удалены. При этом в июне 2019 года ее сын подал еще один иск против Спейси и потребовал компенсировать ему моральные убытки. На заседании суда он воспользовался правом не свидетельствовать против себя. Защита актера утверждала, что молодой человек мог удалить с телефона данные, которые могли бы подтвердить невиновность Спейси.

А в июле он внезапно передумал и добровольно снял все обвинения без права повторной подачи иска. Поэтому прокурор округа Кейп-Айленд Майкл О'Киф сообщил, что решение о закрытие дела было принято "из-за отсутствия свидетеля, который подал жалобу".

Несмотря на это, карьера актера была фактически разрушена: его сняли с главной роли в сериале "Карточный домик", вырезали из фильма "Все деньги мира" и лишили премии "Эмми".

Фото: The Boston Globe/Getty Images

Напомним, как в США проходило первое заседание суда над Кевином Спейси.

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