В США сенатор Чак Шумер обратился к Федеральной комиссии по торговле и ФБР с просьбой проверить приложение FaceApp из-за того, что его разработчиком является российская компания. Об этом Шумер написал в Twitter.

FaceApp - популярное приложение, которое позволяет пользователям выяснить, как предположительно они будут выглядеть в старости. Приложение принадлежит российской компании Wireless Lab, которая базируется в Санкт-Петербурге, ее возглавляет бывший руководитель "Яндекса" Ярослав Гончаров.

При этом предоставленные пользователями данные отправляются в Россию, а в политике конфиденциальности приложения указано, что безопасность данных не гарантирована.

Сенатор Шумер в письме ФБР подчеркнул, что программа требует от пользователей полного доступа к их личным данным и фото. По его словам, это может грозить "безопасности и конфиденциальности" миллионов американцев, использовавших приложение.

Скриншоты: Twitter/ Chuck Schumer‏

Напомним, последнее время в сети набирает популярность приложение FaceApp, которое по загруженным фото генерирует картинки позволяющие предположить, как пользователи будут выглядеть в старости. Обладатели гаджетов по всему миру массово постят свои фотографии и снимки знаменитостей, обработанные в популярном приложении. Увлеклимсь челленджем и украинцы. "Страна" подробно писала об этом.

Также мы сообщали о том, что делает с украинскими политиками модное приложение Face App.