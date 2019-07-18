Сегодня - последний день публикации рейтингов партий, которые идут на досрочные выборы в Раду.

Как это часто бывает в Украине, накануне дня голосования социология начинает сильно колебаться. Чьи-то рейтинги внезапно взлетают, а другие - падают.

Одни связывают это с лихорадочной активностью партий в последние недели перед выборами. Другие - с неким влиянием партий на социологические службы. Точку в этом споре поставит само голосование 21 июля.

А пока посмотрим, с каким социологическим заделом подошли основные партии ко дню выборов.

"Слуга народа"

Партия Зеленского остается фаворитом предвыборной гонки. Ниже 40% ее результат не упал, и даже начал подрастать. Хотя разброс оценок популярности "Слуги народа" действительно большой.

Так, по опубликованным вчера данным украинского центра "Социальный мониторинг", за "Слугу" готовы проголосовать 42,5% из тех, кто определился. В прошлом замере этой же службы результат был на процент скромнее - 41,6%.

Группа "Рейтинг" тоже фиксирует рост партии Зеленского, но куда более серьезный: 49,5% (еще 10 июля эта служба фиксировала 47%).

Неизвестно, какому результату стоит больше доверять. Но налицо как минимум приостановка дальнейшего падения.

Связано это, вероятно, с новой стратегией Зеленского, о которой "Страна" уже рассказывала - ничего по сути не меняя, ездить по Украине и выдавать "на орехи" чиновникам под телекамеры.

Тем более, что всегда есть за что - из Украины никуда не делись плохие дороги, ужасные больницы и повальная коррупция.

За последние две недели Владимир Зеленский устроил гастроли по регионам. Он в прямом эфире выгонял чиновников с совещаний, требовал от них увольняться, обвинял в крышевании схем. В общем, срывал покровы, как мог.

За кадром остался тот факт, что концептуально в стране ничего не поменялось. Впрочем, сам президент оправдывается тем, что у него пока мало реальной власти. Которую он и пытается получить после выборов парламента.

Второй фактор роста рейтинга - перед выборами президент вдруг резко усилил телодвижения на российском направлении. Он позвонил Владимиру Путину, чтобы поговорить об украинских моряках - почему-то через два месяца после победы на выборах.

Также из окружения президента постоянно звучат намеки, что Украина вот-вот вернет домой керченских моряков - и даже имитируются некие переговоры на этот счет. Хотя никаких результатов у этих консультаций нет - даже наоборот, морякам вчера в Москве продлили арест еще на три месяца.

Видимо это связано с тем, что в Украине на свободу так и не вышел журналист Кирилл Вышинский. Суд над ним откладывают уже второй раз подряд - под надуманным предлогом.

То есть реальных успехов вся эта переговорная активность не приносит. Наверное, потому, что начали ее лишь в самый канун выборов, хотя стоило это сделать еще в мае. Если б было действительно желание показать результат, а не имитировать миротворчскую деятельность и переговорный процесс с Россией.

Правда, буквально вчера в Минске переговорная группа достигла договоренности о перемирии с 21 июля, а также об обмене пленными. Но перемирия уже объявлялись неодократно и держались крайне недолго. А обмен пленными - длительный процесс, который если и завершится, то уже после выборов (если не сорвется, как это уже не раз бывало).

"Страна" уже рассказывала, что заявления команды Зеленского на самом деле в отношении Донбасса и России очень неоднозначны. Его советники предлагают переименовать РФ в Московию, а сам президент довольно грубо "наехал" на телеканал NewsOne за идею телемоста с Россией. Еще в конце мая он категорически заявлял, что с Москвой вести переговоры не будет, а позже говорил, что с Путиным будет общаться только в присутствии Трампа, Мэй, Меркель и Макрона

А неожданно пробудившаяся не так давно активность на теме Донбасса и России связана скорее всего с тем, что в последние недели голоса "Слуги народа" отбирала "Оппозиционная платформа - За жизнь". Эта партия как раз выступала за прямые переговоры и с Москвой, но и с сепаратистами. И даже начала их, добившись возвращения на родину 4 пленных украинцев, а также проговорив с премьер-министром РФ Медведевым возможность заключения нового контракта на поставку газа по цене на 20% ниже, чем нынешняя.

Именно после поездки лидеров "Платформы" в Москву Зеленский и решил позвонить российскому президенту. Попытавшись перехватить у партии Медведчука-Бойко инициативу.

Получилось ли - покажут выборы. А пока посмотрим, что происходит с рейтингами самой "Платформы".

"Оппозиционная платформа За жизнь"

Всю кампанию "Платформа" постепенно наращивала темп - стартовав с 9-10%, ее рейтинги к июлю поднялись до 14%.

А вчерашнее исследование "Социально мониторинга" зафиксировало 15,1% партии Бойко-Медведчука (рост с 13,7% в начале июля). Причины этого роста мы уже разобрали выше: эта политсила дает наиболее внятный ответ на запрос о мире.

Рост шел судя по всему за счет "Слуги народа", который наоборот - показывал падение. И по той же причине - отсутствие реальных шагов навстречу мирному урегулированию и повторение риторики Порошенко в адрес России.

При этом в отличие от "Соцмониторинга", группа "Рейтинг" качнула показатели этой партии на уровень 10,5% (неделю назад было 11,6%, а еще ранее - более 13%). Что все равно оставляет "Платформу" второй ведущей политсилой на этих выборах.

Здесь мы имеем противоречивую информацию: по версии одной службы рейтинг партии Бойко-Медведчука подрос, по второй - упал. Причем чересчур резко (как и резко вырос показатель "Слуги народа").

Какова реальная картина - покажут уже экзитполы, которые появятся после закрытия избирательных участков. А пока разберемся, что творится с другими партиями.

"Европейская солидарность"

Партия Порошенко по всем опросам застолбила за собой третье место. "Социальный мониторинг" дает ей 8,1%, а "Рейтинг" - 7,7%.

Обе службы показывают легкое падение "Солидарности" примерно на полпроцента.

Уже понятно, что в Раду эта партия пройдет - хотя еще в конце июня такой уверенности не было: рейтинг "ЕС" просел до границы проходного барьера.

Это было связано с выходом на арену партии Вакарчука "Голос". В ее сторону качнулась та часть электората Порошенко, которая пришла к нему исключительно "вопреки Зеленскому".

Однако, за последние недели певец просел в результатах. И электорат пошел обратно.

"Голос"

Рейтинг партии Вакарчука, по данным "Социального мониторинга", упал ниже уровня проходного барьера - 4,8%. Еще две недели назад эта служба давала "Голосу" больше 7%.

"Рейтинг" же считает, что у певческой партии 5,9% голосов. Неделю назад он показывал 6,6%.

Какое из двух исследований более корректное - точно сказать нельзя. Но тренд падения заметен. Вакарчук поменялся местами с Порошенко, который в начале месяца и сам был у грани проходного барьера.

Почему это произошло?

Во-первых, из-за невнятной позиции, которая мало чем отличается от порошенковской. Политсила Вакарчука лишь создает некий флер "либеральности" в отличие от "скрепной" "Солидарности". Однако лозунги и действия обеих партий по сути дублируют друг друга по клчевым вопросам (отношения с Россией, война и мир на Донбассе) и соревнуются друг с другом по степени националистичности.

Во-вторых, рейтинг проседает из-за малоизвестной широкому кругу людей команды. Там почти нет знаковых, раскрученных фамилий. У самого певца пытаются подать это как достоинство, но пока идея выглядит как продажа кота в мешке (тем более, что этого же "кота" куда более успешно продает "Слуга народа", который также гордится обилием в своей команде "новых лиц").

В-третьих падение может быть из-за серьезной кампании черного пиара, которую развернула против "Голоса" "Евросолидарность". Битва происходит в базовой для обеих партий Львовской области. "Страна" разбирала эту ситуацию в материале Большая драка за маленькую Галичину. Почему "Голос" враждует с партией Порошенко.

"Батькивщина"

Самая стабильная партия из тех, кто проходят в Раду - это политсила Юлии Тимошенко. За нее по данным "Рейтинга" и "Соцмониторинга" выступает от 6,9% до 7,6% респондентов.

Колебания этих показателей незначительные, и какого-то внятного тренда на рост или падение у "Батькивщины" нет.

Тимошенко сейчас не пытается заходить в спорные темы и держится в стороне от больших политических скандалов. У нее, в отличие от Порошенко и Вакарчука, есть свой давно сформированный электорат.

Заведя свою небольшую фракцию Тимошенко расчитывает влиться в коалицию со "Слугой народа".

Правда, как уже рассказывала "Страна", препятствием к этому союзу могут стать премьерские амбиции Тимошенко.

Да и в "Слуге народа" пока базовым сценарием считается создание большинства без каких-либо других партий. То есть у Зеленского хотят, что его партия сама по себе взяла более 226 голосов в Раде. Получится ли это - увидим после 21 июля.

Под барьером

Остальные партии по данным обоих опросов набирают меньше 5%.

Разве что партии Смешко и Гриценко по данным опроса "Социального мониторинга" имеют более 4% и сохраняют теоретическую возможность попасть в Раду (по данным "Рейтинга" у них намного меньше).

Прочие политсилы получают менее 4% и вряд ли попадают в Раду. Это касается партии Ляшко, парти "Свобода", партии Гройсмана, партии Шария и партии "Оппозиционный блок".

Это совместный проект олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского, который должен оттягивать голоса у главного конкурента Зеленского - "Оппозиционной платформы - За жизнь". Кроме того, в эту же партию влились мэры Харькова и Одессы Кернес и Труханов.

Несмотря на такое серьезное спонсорство, партия, вопреки обещаниям Коломойского преодолеть барьер, имеет 2,3% по данным "Соцмониторинга" и 3,1% - по данным "Рейтинга".

Причем оба замера показали падение рейтинга на 1-2% по сравнению с предыдущими исследованиями.

Впрочем, неизвестно, какую роль сыграет фактор первого места "Оппоблока" в избирательном бюллетене. Всегда есть процент избирателей, которые слабо видят или нечетко понимают разницу между партиями, у которых так похожи названия. Видимо, на них и рассчитана эта игра.