Вчера, 17 июля, в китайском Нанкине прошел полуфинальный поединок Premier League Asia Trophy, в котором встречались две английские команды Манчестер Сити Александра Зинченко и Вест Хэм Андрея Ярмоленко.

Встреча для "молотобойцев" закончилась разгромом со счетом 4:1. Хотя счет в игре с пенальти открыл именно Вест Хэм уже на 26 минуте поединка. Но их радость была недолгой. Буквально через семь минут Манчестер Сити провел стремительную атаку и сравнял счет.

А во втором тайме "горожане" довершили разгром соперника - дубль на счету Рахима Стерлинга, он забивал на 59 и 72 минутах матча.

Оба футболиста сборной Украины начали матч на скамейке запасных. Но Ярмоленко появился на поле сразу после перерыва, а Зинченко только под занавес - на 62-й минуте.

Официальный Youtube Манчестер Сити выложил видео всех голов в этом поединке.

Видео: Man City

Таким образом, в финале Premier League Asia Trophy Манчестер Сити сыграет 20 июля с Вулверхэмптоном, а Вест Хэм сразится с Ньюкаслом за утешительное третье место.

Техническая информация о матче Манчестер Сити - Вест Хэм

Голы: Д. Силва, 33, Нмеча, 36 (пен), Стерлинг, 59, 72 - Нобл, 26 (пен).

Манчестер Сити: Браво, Данилу (Уокер, 62), Харвуд-Бейлис, Ляпорт (Стоунз, 62), Анхелиньо (Зинченко, 62), Дойл (Гюндоган, 62), Родриго (А. Гарсия, 69), Д. Силва (Б. Силва, 46), Бернаб (Сане, 46), Нмеча (Де Брюйне, 46), Поведа (Стерлинг, 46).

Вест Хэм: Хименес, Фредерикс (Кресвелл, 63), Диоп, Огбонна (Рид, 71), Б. Джонсон (Сабалета, 63), Нобл (Обьянг, 63), Райс (Санчес, 46), Андерсон (Ярмоленко, 46), Уилшир (Снодграсс, 46), Лансини (Диангана, 63), Антонио (Чичарито, 46).