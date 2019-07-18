Директор Государственного бюро расследований Роман Труба сегодня, 18 июля, рассказал о двух новых уголовных производствах, в которых фигурируют чиновники, пишет Украинская правда.

"Недавно, на этой неделе мы провели несколько обысков на бронетанковых заводах. И в настоящее время у нас есть вопросы относительно законности, обоснованности закупки моторов на танки. Я не хочу опережать события, но в этом производстве, на самом деле, после проведения экспертиз будут миллионные убытки", - сообщил он.

Кроме этого, по его словам, у ГБР есть информация о хищениях и злоупотреблениях при отчуждении и закупке государственных облигаций. "По предварительным данным, сумма ущерба составляет десятки миллионов долларов. К этой схеме также причастны народные депутаты Украины. В настоящее время все находится на начальной стадии, в разработке. Я обещаю, что в ближайшее время общество, специалисты услышат о наших результатах в этих уголовных производствах", - подчеркнул он.

Во время выступления Труба также обратил внимание, что количества работников ГБР, установленных законом 1500 человек, недостаточно для работы органа. Он выразил надежду, что новый состав Верховной Рады "вернется к потребностям Государственного бюро расследований".

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что в правоохранительные органы передано еще одно дело по хищениям в оборонной промышленности во времена президентства Петра Порошенко.

Ранее "Страна" разбиралась, почему не продвигается расследование хищений в оборонке при президенте Зеленском.

До этого в ГБР рассказали, как НАБУ утопило дело о переписках Свинарчука.