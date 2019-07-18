Президент Украины Владимир Зеленский 16 июля уволил 22 глав государственных районных администраций в Киеве и еще трех областях Украины. Соответствующие документы обнародованы на сайте главы государства.

Так, в Киеве президент уволил:

Александра Цибульщака с должности главы Оболонской районной госадминистрации;

Сергея Мартынчука с должности главы Печерской районной госадминистрации.

В Ровенской области уволены:

Юрий Ковальчук с должности главы Гощанской районной государственной администрации;

Александр Среда с должности главы Костопольской РГА;

Николай Кушнир с должности главы Рокитновской РГА;

Ярослав Яковчукас должности главы Сарненской РГА.

В Харьковской области уволены:

Анатолий Калашник с должности главы Близнюковской райгосадминистрации;

Виктор Войтенко с должности главы Валковской РГА;

Константин Жидков от должности главы Дергачевской РГА;

Владимир Павленко с должности главы Первомайской РГА.

В Хмельницкой области Зеленский уволил:

Романа Муляра с должности главы Белогорской райгосадминистрации;

Александра Коцемира с должности главы Виньковецкой РГА;

Елену Матвейцеву с должности главы Городоцкой РГА;

Андрея Зелинского с должности главы Деражнянской РГА;

Александра Бернашевского с должности главы Дунаевецкой РГА;

Бориса Яцкова с должности главы Изяславской РГА;

Ирину Матлаеву с должности главы Летичевской РГА;

Сергея Фесуна с должности главы Староконстантиновской РГА;

Василий Франчука с должности главы Старосинявской РГА;

Лесю Коменду с должности главы Хмельницкой райгосадминистрации;

Олега Батюка с должности главы Чемеровецкой РГА;

Андрея Шутяка с должности главы Ярмолинецкой РГА.

Напомним, 9 июля Владимир Зеленский уволил 70 глав районов в 8 областях Украины.

Также мы писали, что 11 июля Зеленский уволил 56 глав райадминистраций в чертовой дюжине областей Украины.