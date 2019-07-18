Зеленский уволил 22 глав районных администраций в Киеве, Харьковской, Ровенской и Хмельницкой областях
Президент Украины Владимир Зеленский 16 июля уволил 22 глав государственных районных администраций в Киеве и еще трех областях Украины. Соответствующие документы обнародованы на сайте главы государства.
Так, в Киеве президент уволил:
- Александра Цибульщака с должности главы Оболонской районной госадминистрации;
- Сергея Мартынчука с должности главы Печерской районной госадминистрации.
В Ровенской области уволены:
- Юрий Ковальчук с должности главы Гощанской районной государственной администрации;
- Александр Среда с должности главы Костопольской РГА;
- Николай Кушнир с должности главы Рокитновской РГА;
- Ярослав Яковчукас должности главы Сарненской РГА.
В Харьковской области уволены:
- Анатолий Калашник с должности главы Близнюковской райгосадминистрации;
- Виктор Войтенко с должности главы Валковской РГА;
- Константин Жидков от должности главы Дергачевской РГА;
- Владимир Павленко с должности главы Первомайской РГА.
В Хмельницкой области Зеленский уволил:
- Романа Муляра с должности главы Белогорской райгосадминистрации;
- Александра Коцемира с должности главы Виньковецкой РГА;
- Елену Матвейцеву с должности главы Городоцкой РГА;
- Андрея Зелинского с должности главы Деражнянской РГА;
- Александра Бернашевского с должности главы Дунаевецкой РГА;
- Бориса Яцкова с должности главы Изяславской РГА;
- Ирину Матлаеву с должности главы Летичевской РГА;
- Сергея Фесуна с должности главы Староконстантиновской РГА;
- Василий Франчука с должности главы Старосинявской РГА;
- Лесю Коменду с должности главы Хмельницкой райгосадминистрации;
- Олега Батюка с должности главы Чемеровецкой РГА;
- Андрея Шутяка с должности главы Ярмолинецкой РГА.
Напомним, 9 июля Владимир Зеленский уволил 70 глав районов в 8 областях Украины.
Также мы писали, что 11 июля Зеленский уволил 56 глав райадминистраций в чертовой дюжине областей Украины.
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