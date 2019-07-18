Президент Украины Владимир Зеленский 16 июля уволил 22 глав государственных районных администраций в Киеве и еще трех областях Украины. Соответствующие документы обнародованы на сайте главы государства

Так, в Киеве президент уволил: 

  • Александра Цибульщака с должности главы Оболонской районной госадминистрации;
  • Сергея Мартынчука с должности главы Печерской районной госадминистрации.

В Ровенской области уволены:

  • Юрий Ковальчук с должности главы Гощанской районной государственной администрации;
  • Александр Среда с должности главы Костопольской РГА;
  • Николай Кушнир с должности главы Рокитновской РГА;
  • Ярослав Яковчукас должности главы Сарненской РГА.

В Харьковской области уволены: 

  • Анатолий Калашник с должности главы Близнюковской райгосадминистрации;
  • Виктор Войтенко с должности главы Валковской РГА;
  • Константин Жидков от должности главы Дергачевской РГА;
  • Владимир Павленко с должности главы Первомайской РГА.

В Хмельницкой области Зеленский уволил:

  • Романа Муляра с должности главы Белогорской райгосадминистрации;
  • Александра Коцемира с должности главы Виньковецкой РГА;
  •  Елену Матвейцеву с должности главы Городоцкой РГА;
  •  Андрея Зелинского с должности главы Деражнянской РГА;
  • Александра Бернашевского с должности главы Дунаевецкой РГА;
  • Бориса Яцкова с должности главы Изяславской РГА;
  • Ирину Матлаеву с должности главы Летичевской РГА;
  • Сергея Фесуна с должности главы Староконстантиновской РГА;
  • Василий Франчука с должности главы Старосинявской РГА;
  • Лесю Коменду с должности главы Хмельницкой райгосадминистрации;
  • Олега Батюка с должности главы Чемеровецкой РГА;
  • Андрея Шутяка с должности главы Ярмолинецкой РГА.

Напомним, 9 июля Владимир Зеленский уволил 70 глав районов в 8 областях Украины.

Также мы писали, что 11 июля Зеленский уволил 56 глав райадминистраций в чертовой дюжине областей Украины.

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