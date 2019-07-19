До конца июля в Затоке синоптики обещают периодические дожди. На популярном курорте в Одесской области в ближайшее время обещают днем до +25 и до +20 ночью.

Погода в Затоке в июле

По данным погодного сайта gismeteo.ua в Затоке и на других курортах Одесской области погода до конца месяцев останется теплой, но с осадками. Особенно дождливым станет период - с 23 по 27 июля, когда обещают четыре грозовых дня. Дневная температура в эти дни составит +25. А ночью прогнозируют +22.

Температуру воды в Черном море обещают на уровне +22.7. На побережьях возможно нашествие медуз (Коблево, Затока и Железный Порт).

Погода в Затоке в августе

В августе в Затоке дождь предварительно обещают 5 числа. В целом месяц будет сухим. А температура достигнет +31. Море прогреется до +24,7. При этом синоптики предупреждают, что наиболее точный прогноз можно дать хотя бы за трое суток, так что в реальности картинка может меняться.

Погода на июль и август для Затоки в Одесской области

Украинцы часто выбирают отдых в Затоке на Черном море из-за разнонаправленности отдыха. Здесь отдыхают пенсионеры, молодежь и семьи с детьми. Пляжи Затоки - песчаные и пологие. Городские пляжи преимущественно бесплатные.