Недавно назначенный начальник Управления госохраны Алексей Оцерклевич был ранее осужден за неуставные отношения в армии.

Об этом "Стране" сообщили источники в Министерстве обороны.

Ранее мы рассказывали о том, что в биографии Оцерклевича есть скандал с неуставщиной. В 2011 году он заставил солдата бегать с гирей по плацу. Тот уронил снаряд и сломал себе ногу.

Было известно, что военная прокуратура открыла дело - но не было информации, дошло ли оно до суда.

Теперь же "Страна" установила, что начальник Госохраны был судим дважды, причем по одинаковой статье - 424-й (часть вторая): "использование неуставных методов влияния на подчиненных военнослужащим".

Первый раз это произошло в 2009 году. Тогда военный суд Киевского гарнизона присудил ему полтора года служебных ограничений и штраф на 15% денежного довольствия. За какое преступление - данных нет.

Вторая судимость по той же статье была уже в 2011 году - как раз за тот случай с гирей. Тогда Козелецкий райсуд Черниговской области дал Оцерклевичу четыре года - но без лишения свободы. Офицер отделался двухлетным испытательным сроком.

Известно также, что из-за судимостей в 2015 году СБУ отказала Алексею Оцерклевичу в доступе к государственной тайне - видимо, офицер уже тогда пытался подняться по службе (на тот момент он был одним из "киборгов" Донецкого аэропорта).

Однако теперь Оцерклевич, имея судимости стал начальником Управления госохраны.

Как уже рассказывала "Страна", новый шеф УГО - человек, близкий к главе Офиса президента Андрею Богдану. Они лично знакомы еще по временам АТО, где Богдан бывал как волонтер.

По данным источников "Страны" в УГО из-за судимостей Оцерклевичу СБУ первоначально откзывалась давать доступ к гостайне (а глава УГО без этого допуска, в принципе, не мог выполнять свои функции). Вопрос лишился лишь после вмешательства Богдана. Он пообщался с Бакановым. И после этого допуск дали.

Ранее мы сообщали, что главой Управления госохраны вместо Гелетея стал военный, который жал руку Моторолле.

Начальник Управления госохраны Гелетей подал в отставку сразу после инаугурации Владимира Зеленского.