На сегодняшнее совещание у президента Владимира Зеленского по вопросам антикоррупционной политики были приглашены руководители все силовых структур кроме генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщил источник "Страны" в Офисе президента.

По его словам, генпрокурора не пригласили, так как у Зеленского полагают, что он "занимается антигосударственной деятельностью", саботируя расследование уголовных дел по поводу преступений, совершенных представителями уходящей власти.

По этой же причине было сказано, что нежелательно и присутствие на мероприятии недавно назначенного заместителя генерального прокурора Сергея Кизя.

Как сообщают наши источники в ГПУ, Кизю уже дали понять, что после смены генерального прокурора он, скорее всего, покинет свой пост. Причина таже - саботаж дел против Порошенко и его окружения. В частности, именно по распоряжению Кизя было закрыто дело по госизмене Порошенко, которое расследовало ГБР.