МИД Украины обратился в Генпрокуратуру и Службу безопасности с просьбой открыть дело по поводу иллюстрации в газете "Карпаталия" (которую издает союз венгров Закарпатья - Прим.Ред.), карты с якобы принадлежностью к Венгрии ряда территорий Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Божок в своем Twitter.

"На первой странице газеты "Карпаталия" ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья" под лозунгом "Венгр, вставай!" иллюстрирована принадлежность к Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм! ГПУ и СБУ должны инициировать производство. Подписал письма", - написал Божок.

Фото: twitter.com

Напомним, что МИД призвал Венгрию не вмешивать в украинские дела и выборы.

Также мы писали о том, что Венгрия озвучила Зеленскому условия для прекращения блокировки вступления в НАТО.