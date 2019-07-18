Украинский чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик свой следующий поединок проведет 18 октября против россиянина Артура Бетербиева. Российский боксер подписал контракт на бой о чем и сообщил в Instagram.

Объединительный бой украинского боксера с чемпионом мира по версии IBF пройдет в США.

Фото: instagram.com/arturbeterbiev

Артур Бетербиев родился в Дагестане в 1985 году. У него богатая коллекция наград в любительском боксе - три золота чемпионатов Европы и мира. В 2013 году он начал профессиональную карьеру, а в поединке с немцем Колингом в 2017 году завоевал пояс чемпиона мира IBF. Всего провел 14 боев, каждый из которых выигрывал досрочно.

Напомним, что украинец Гвоздик подтвердил встречу с непобедимым россиянином, который все бои выиграл нокаутом.

Также мы писали о том, что Гвоздику на осень назначили обязательный бой с американцем.