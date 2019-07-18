Утром в четверг, 18 июля, в аниме-студию Kyoto Animation Co в японском городе Киото ворвался мужчина и устроил поджог. В результате погибли не менее 13 человек. Об этом пишет ВВС.

41-летний подозреваемый ворвался на студию, устроил поджог, после чего и сам пострадал от тогня. В результате его доставили в больницу. Полиция обнаружила также ножи на месте происшествия. Что касается мотивов мужчины, они остаются загадкой.

По данным полиции, 30 человек пропали в результате пожара, их ищут спасатели, десятки людей получили ранения.

Видео: YouTube/ Guardian News

Фото: Getty Images

Напомним, в Японии неизвестный, вооруженный двумя ножами, напал на группу детей, 19 человек были ранены.

Также мы писали, что в Японии рухнул истребитель пятого поколения F-35A.