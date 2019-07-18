В Киеве на "Лесной" на ходу загорелась маршрутка. Видео
В четверг, 18 июля, недалеко от станции метро "Лесная" в Киеве загорелась маршрутка. Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".
Инцидент произошел около 08:40. Судя по видео, маршрутка загорелась на ходу. По данным очевидцев, в момент возникновения пожара полиция была рядом, правоохранители сразу же оградили место и начали тушить пламя.
Пока неизвестно, по какому маршруту следовал автобус и находились ли в нем пассажиры в момент ЧП, однако, по предварительным данным, пострадавших нет.
Видео: Facebook/ Киев Оперативный
Напомним, недавно в Харькове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.
Также мы писали, что в Киеве банда в балаклавах подожгла маршрутки и скрылась на мопедах.
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