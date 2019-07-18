В воскресенье, 21 июля, состоятся досрочные выборы в парламент. На них избиратели получат по два бюллетеня: один со списком 22 партий, второй с кандидатами по своему одномандатному избирательному округу. По результатам выборов будет сформирован новый состав Верховной Рады, в которую войдут 424 депутата.

Мы собрали информацию, которая пригодится перед походом на избирательный участок: какая нумерация партий в бюллетенях, как они выглядят, как работают избирательные участки.

Нумерация партий на выборы 2019

В этом году выборы в Раду пройдут по смешанной системе, а нардепов выберут пропорционально - 50% по партийным спискам и 50% - на мажоритарных округах. Всего в выборах участвуют 22 партии, они и будут указаны в бюллетенях. В зависимости от результатов выборов и количества набранных голосов, станет известно, сколько депутатов каждая партия сможет завести в Раду.

Всего по партспискам в парламент нового созыва войдут 212 депутатов (общее их количество 424). При этом на этих выборах по спискам партий баллотируются 2746 кандидата.

В бюллетене с партиями нужно будет поставить одну отметку, галочку или плюсик, напротив политсилы, которую вы поддерживаете. Очередность партий в бюллетене определили во время жеребьевки в ЦИК.

Нумерация партий на выборы 2019:

Всего у избирателя на руках окажется два бюллетеня: серо-голубого цвета 20×60 см с партиями и песочного цвета с указанием мажоритарщиков.

Бюллетень для голосования с партиями



Как голосовать

Право голоса получили все украинцы, которым исполнилось 18 лет. Не лишним будет заранее зайти в персональный кабинет на сайте Госреестра избирателей и проверить наличие своей фамилии.

Избирательные участки 21 июля откроются как обычно - с 8:00. Они будут работать до 20:00. чтобы воспользоваться правом голоса нужно взять с собой паспорт и на всякий случай ручку.

Можно заранее дома отследить под каким номером в бюллетене находится ваш кандидат, чтобы избежать ошибки во время голосования. Заменить неправильно заполненный бюллетень избиратель может, но только один раз. Для этого нужно написать заявление.

После тайного голосования в кабинке избиратель сам забрасывает вой бюллетень в урну.Фотографировать, снимать на видео свой бюллетень, а также показывать его другим на участке запрещается. За это предусмотрен административный штраф. Также нельзя выносить бюллетень за пределы избирательного участка. Запрещена в этот день любая агитация и использование партийной символики, поэтому все футболки с надписями или предметы, отображающие приверженность конкретному депутату - лучше оставить дома.