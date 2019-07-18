В Днепре кандидатом в народные депутаты оказался полный тезка главы Офиса президента Андрей Богдан - инспектор отдела контроля рекламы и благоустройства Днепровского горсовета.

Об этом написал в Facebook блогер Макс Бужанский, который баллотируется на выборы в Верховную Раду по 25 округу Днепра от партии "Слуга народа". Он считает, что Богдан-2 - это технический кандидат, который призван отобрать голоса у партии "Слуга народа".

"На встречах, избиратели частенько задают вопрос, откуда ж выкопали фальшивого Богдана, чьими бордами завешан весь Днепр. Вот отсюда выкопали, проспект Пушкина 55, Земград, выписывает предпринимателям штрафы за неправильные черточки в наружной рекламе"№, - написал Бужанский. "Не спорю, красив, но не настолько, чтобы позволить ему украсть часть голосов", - резюмировал он.

Фото: facebook.com

Кстати, у кандидата по 25 округу Днепра Андрея Богдана действительно больше всего наружной рекламы в городе, он получает все большую узнаваемость и имеет шансы "оттянуть" голоса от Бужанского.

Напомним, что мэр Днепра заключил пари с Зеленским: если не успеет отремонтировать мост, уйдет в отставку.

Также "Страна" подробно писала, кто идет в Раду по округам по мажоритарной системе.