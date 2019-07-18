Сегодня, 18 июля, в России из-за короткого замыкания трансформатора отключены три энергоблока Калининской атомной электростанции, расположенной в Тверской области. Об этом пишет ТАСС.

Короткое замыкание трансформатора на АЭС привело к полному отключению двух и частичному отключению еще одного энергоблока станции. Еще один энергоблок остается в работе.

"Из-за отключения одного трансформатора тока на открытом распределительном устройстве 750 киловольт отключилась линия электропередачи. Как следствие, отключены от сети первый, второй и четвертый энергоблоки Калининской АЭС", - рассказали на станции.

В Единой дежурной диспетчерской службе города Удомля сообщили, что отключение четвертого энергоблока произошло из-за прорыва уплотнителя конденсатора турбины №2.

Радиационный фон вокруг станции в норме, повреждений также не обнаружено. Проблем с оборудованием на станции нет. Кроме того, по данным диспетчерской службы, эта ситуация никак не скажется на потребителях электроэнергии.

Напомним, на Запорожской АЭС подключили к сети энергоблок №1 после ремонта.

Также мы писали, что на Ровенской АЭС сгорел трансформатор и отключил энергоблок №3. В сети говорили о том, что над станцией пролетел самолет.