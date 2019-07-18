18 июля курс доллара от НБУ второй день остается неизменным. Почти не изменились расценки на американскую валюту в обменках. Межбанк с утра торгует практически с вчерашними котировками. В кассах банков доллар продают в коридоре 26-26,2 грн, покупают за 25,6-25,85.

"Страна" собрала данные о курсе валют от НБУ, на межбанке, в обменках и кассах банков, а также, как прогнозы на курс доллара.

Курс доллара 18 июля

С утра НБУ установил курс на уровне 25,86 грн - такой же, как и был вчера.

Межбанк стартовал в 10:00. 17 июля он закрылся с котировками: 25,87 (покупка) и 25,89 (продажа).

На наличном валютном рынке (в обменках) по состоянию на 10:00 средняя покупка 25,95 грн, средняя продажа 26 грн. Это буквально на 3-5 копеек больше, чем давали за доллар вчера.

Фото: minfin.com.ua

Курс доллара в банках колеблется в диапазоне 25,6-25,85 - покупка в кассах банка и 26-26,2 - продажа.

Курс доллара в Приватбанке 25,8/26,150; Райффайзен банк Аваль 25,65/26,1; Альфа банк доллар - 25,8/26,15; Укрсоцбанк 25,8/26,15; ОТР банк - 25,8/26,1; Укрсиббанк - 25,7/26,15, Ощадбанк - 25,8/26,3; курс доллара Пумб - 25,8/26,3.

Что будет с долларом: прогнозы

В целом в ближайшей перспективе эксперты не прогнозируют резких колебаний курса. По крайней мере до выборов и сразу после них. Большинство из них считают, что доллар будет удерживаться в коридоре 26 грн.

Но до конца года ожидается рост курса доллара. Так, Министерство экономического развития и торговли в своем отчете указывало ожидаемый средний курс в 2019 году на уровне 29,08 грн.

В Международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings считают, что среднегодовой курс гривны к доллару в 2019 году будет в диапазоне 28,86 грн.

Во время опросов руководители украинских компаний высказывают мнение, что в течение 12 месяцев курс вырастет до 29 грн. При этом часть бизнесменов считают, что курс не превысит 28 грн.