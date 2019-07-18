Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен поднять на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос об освобождения 24 украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива осенью 2018 года. Об этом он заявил в интервью Интерфаксу.

"Я буду говорить с Сергеем Лавровым о том, что мы ждем с российской стороны конструктивного вклада. Это подразумевает, помимо прочего, освобождение украинских моряков", - отметил Маас.

Маас и Лавров проведут переговоры в Германии, сегодня, 18 июля: дипломаты встретятся "на полях" форума гражданских обществ двух стран "Петербургский диалог". Встреча пройдет в городе Кенигсвинтер неподалеку от Бонна.

Напомним, что российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Находившимся на кораблях 24 украинцам было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Морякам грозит до 6 лет тюрьмы.

Напомним, что вчера украинским морякам в Москве продлили арест до конца октября.

Также "Страна" разбиралась, почему украинских моряков не освободили.