Следственный комитет России возбудил дело в отношении украинского радикала, главы Организации украинских националистов (ОУН) Николая Коханивского за публичные призывы к терроризму. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, как передает пресс-служба ведомства.

Дело открыто по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") (наказание - лишение свободы до 7 лет).

В прошлом году Коханивский записал видео, где призывал соратников разгромить здание Россотрудничества в Киеве. При этом Коханивский называл точную дату, время и место. На следующий день радикалы устроили погром: разбили окна, облили фасад краской и расписали антироссийскими лозунгами. Украинские правоохранители повреждений не зафиксировали, дело Киев возбуждать не стал.

По данному факту в ГСУ СК России расследуется еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

Напомним, что командира ОУН Коханивского в 2017 году задержали в Киеве за стрельбу на "Академгородке".

Но по решению суда первой инстанции Коханивского посадили под домашний арест.