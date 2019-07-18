Индийская организация космических исследований (ISRO) назначила повторный запуск своей автоматической экспедиции "Чандраян-2" к Луне на 22 июля. Об этом организация заявила в своем аккаунте в Twitter.

Согласно сообщению космического агентства, отправка космической станции с небольшим луноходом на борту состоится в 14:43 по местному времени (12:13 по Киеву).

"Запуск миссии "Чандраян-2" (на санскрите - "Лунный корабль" - Прим. Ред.), отмененный из-за технических неполадок 15 июля 2019 года, перенесен на понедельник, 22 июля, в 14.43", - проинформировала ISRO.

Фото: twitter.com

Напомним, что до этого Индия внезапно отложила свою Лунную миссию.

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