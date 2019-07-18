В адрес погибшего в автокатастрофе четыре с половиной года назад певца Андрея Кузьменко (Кузьма Скрябин) поступило сообщение о штрафе из налоговой в размере 1,6 тыс. гривен. Об этом написал в Facebook гонщик и волонтер Алексей Мочанов.

"Долбни из налоговой 3 июля 2019 года прислали Кузьме штраф. Через 4,5 года после его гибели. Я готов его оплатить, чтобы государство Украина не пострадало. И чтобы на Андрюхе не висел висяк, может он и правда когда-то недокинул на счет налоговой, мало ли. Я хочу, если вы меня читаете, долбни, чтобы вы в личку скинули мне, как вам закрыть эти 1 613 грн. 35 коп. И чтобы вы нашли невменяшку, которое в июле 2019 отправило штраф в адрес погибшего в феврале 2015 Андрея Викторовича Кузьменко. Жду", - сообщил Мочанов и выложил фото уведомления о штрафе.

Фото: facebook.com

Напомним, что под Киевом между двух сел поставят памятник Кузьме Скрябину.

Также мы писали о том, что мать Кузьмы Скрябина возмутилась использованием его портрета для рекламы похоронных фирм.