Решение Турции о покупке российских систем ПВО С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе производства истребителей F-35. Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Там объяснили, что F-35 не могут сосуществовать с российской платформой сбора разведданных, которая будет использоваться для изучения их передовых возможностей. "Турция более 65 лет является давним и надежным партнером и союзником по НАТО, но принятие С-400 подрывает обязательство, которое все союзники по НАТО взяли на себя друг перед другом, отказаться от российских систем. Это будет иметь пагубные последствия для взаимодействия Турции с Альянсом", - говорится в заявлении.

При этом в Белом доме добавили, что Соединенные Штаты по-прежнему высоко ценят стратегические отношения с Турцией и будут продолжать активно сотрудничать с ней, но учитывая ограничения, связанные с наличием системы С-400 в Турции.

Истребитель-невидимка F-35 - самый современный самолет в арсенале США, используется НАТО и другими союзниками США. Турция производит более 900 компонентов для F-35. После заявления США цепочка поставок перейдет от турецких заводов к американским, так как турецкие поставщики будут отстранены.

Напомним, что турецкий кондитер отправил Путину пирог по случаю прибытия С-400.

Также агентство Bloomberg сообщило, что США готовят санкции против Турции из-за российских С-400.