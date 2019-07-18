За два дня, с 15 по 17 июля, количество госпитализированных людей, которые отравились на свадьбе в кафе "Гурман" в поселке Мизоч (Ровенская область - Прим.Ред.) увеличилось до 64 человек, из них 14 детей. Напомним, что вчера отравившихся было 58 человек.

О росте числа заболевших сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в своей ежедневной оперативной сводке.

Но несмотря на такой рост числа отравившихся идет и обратный процесс. Те, кто угодил на больничные койки раньше - уже идут на поправку.

"По состоянию на 07.00 18 июля в лечебных учреждениях находятся 52 человека, из них 13 детей", - уточнили в пресс-службе спасателей.

В настоящее время в Мизоче проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Всего на свадьбе в кафе было около 100 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что свадьба в кафе "Айвенго" в Ровно закончилась отравлением сразу 14 человек.