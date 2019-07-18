Заработная плата вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко за июнь составила 45 300 гривен, что на 1 400 гривен больше его майской получки. Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на официальный запрос Украинских Новостей.

Сумма, начисленная Кириленко в июне, составила 45 282 гривны, из них должностной оклад - 15 267 гривен, надбавка за выслугу лет - 7 634 гривны, надбавка за интенсивность труда - 12 977 гривен, индексация - 649 гривен, премия - 4 987 гривен, отпускные - 1 576 гривен, командировочные - 2 191 гривну.

Фото: ukranews.com

Сумма удержанных налогов составила 8 830 гривен. Фактическая сумма, полученная вице-премьером на руки, составила 36 452 гривны.

Напомним, что заработная плата Вячеслава Кириленко за май составила 43 900 гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что у генпрокурора Луценко обвинили вице-премьера Кириленко в лоббизме и "расслабленных булках".

Также мы рассказывали, что Кириленко озаботился, на каком основании решили реконструировать памятник Артему на Донбассе.