Лига чемпионов. Стали известны все пары второго квалификационного раунда
Вчера, 17 июля, в Европе завершились ответные матчи первого квалифая Лиги чемпионов-2019/2020. Отрадно отметить, что в следующий раунд прошел и венгерский Ференцварош, клуб Сергея Реброва. Более того, за эту команду выступают три украинских легионера - Александр Зубков, Игорь Харатин и Данил Игнатенко.
Итак, вот пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Клуж (Румыния) - Маккаби (Израиль);
БАТЭ (Беларусь) - Русенборг (Норвегия);
Нью-Сейнтс (Уэльс) - Копенгаген (Дания);
Ференцварош (Венгрия) - Валлетта (Мальта);
Дандолк (Ирландия) - Карабах (Азербайджан);
Сабуртало (Грузия) - Динамо (Хорватия);
Селтик (Шотландия) - Калью (Эстония);
Црвена Звезда (Сербия) - ХИК (Финляндия);
Сутьеска (Черногория) - АПОЭЛ (Кипр);
Марибор (Словения) - АИК (Швеция);
Виктория (Чехия) - Олимпиакос (Греция);
ПСВ (Нидерланды) - Базель (Швейцария).
Матчи второго квалификационного раунда турнира пройдут 23 и 30 июля. Напомним, что киевское Динамо вступит в борьбу начиная с третьего квалификационного раунда.
Ранее "Страна" сообщала, что УЕФА выплатит участникам Лиги чемпионов-2019/2020 два миллиарда евро.