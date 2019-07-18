Вчера, 17 июля, в Европе завершились ответные матчи первого квалифая Лиги чемпионов-2019/2020. Отрадно отметить, что в следующий раунд прошел и венгерский Ференцварош, клуб Сергея Реброва. Более того, за эту команду выступают три украинских легионера - Александр Зубков, Игорь Харатин и Данил Игнатенко.

Итак, вот пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Клуж (Румыния) - Маккаби (Израиль);

БАТЭ (Беларусь) - Русенборг (Норвегия);

Нью-Сейнтс (Уэльс) - Копенгаген (Дания);

Ференцварош (Венгрия) - Валлетта (Мальта);

Дандолк (Ирландия) - Карабах (Азербайджан);

Сабуртало (Грузия) - Динамо (Хорватия);

Селтик (Шотландия) - Калью (Эстония);

Црвена Звезда (Сербия) - ХИК (Финляндия);

Сутьеска (Черногория) - АПОЭЛ (Кипр);

Марибор (Словения) - АИК (Швеция);

Виктория (Чехия) - Олимпиакос (Греция);

ПСВ (Нидерланды) - Базель (Швейцария).

Матчи второго квалификационного раунда турнира пройдут 23 и 30 июля. Напомним, что киевское Динамо вступит в борьбу начиная с третьего квалификационного раунда.

Ранее "Страна" сообщала, что УЕФА выплатит участникам Лиги чемпионов-2019/2020 два миллиарда евро.