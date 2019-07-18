Вчера, 17 июля, в Киеве на взятке попался главный государственный налоговый ревизор из Департамента аудита ГФС.

О задержании взяточника передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

"В правоохранительные органы обратился представитель частного предприятия, который сообщил, что должностное лицо в категорической форме требует от него неправомерную выгоду за содействие в скорейшем проведении внеплановой проверки предприятия и получении положительного заключения. Свои "услуги" ревизор оценил в 1000 долларов США", - рассказали в прокуратуре.



В ходе контроля за передачей взятки чиновника задержали в рабочем кабинете сразу после получения им денег.



"Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности", - добавили следователи.

Ранее "Страна" сообщала, что взятка чиновника Главного сервисного центра МВД поймали на систематических масштабных взятках.

Также мы рассказывали, что в Харькове поймали на взятках чиновников оборонного госпредприятия.